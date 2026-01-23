Серед десятьох постраждалих внаслідок атаки на Комишуваху — рятувальник ДСНС

Збільшилася кількість постраждалих внаслідок російських авіаударів по Запорізькому району, які сталися ввечері 22 січня. Одна людина загинула.

Про це повідомили в ДСНС Запоріжжя.

Станом на 9:00 23 січня кількість травмованих внаслідок російського обстрілу Комишувахи збільшилася до десяти людей. Один із постраждалих — співробітник ДСНС, який перебував поза службою.

Реклама

Реклама

Загинула одна людина, одного мешканця врятували з-під завалів.

Нагадаємо, ввечері 22 січня внаслідок обстрілу Комишувахи було пошкоджено 24 приватних житлових будинків та надвірні споруди. Рятувальники ліквідували загоряння даху одного з приватних житлових будинків на площі 40 кв. м.

На місці працювали усі екстрені служби. Від ДСНС залучалося 25 рятувальників та шість одиниць техніки.

Як напередодні повідомляв начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, по Комишувасі Запорізького району окупанти завдали чотирьох ударів керованими авіабомбами. Серед десятьох поранених – вісім жінок та двоє чоловіків. Шестеро людей наразі перебувають у лікарнях та проходять обстеження, четверо від госпіталізації відмовилися.