        Авіаудар по Запорізькій області: одна людина загинула, семеро зазнали поранень

        Галина Шподарева
        22 Січня 2026 19:27
        Пошкоджений КАБом будинок у Комишувасі 22 січня / Фото: МВС
        Пошкоджений КАБом будинок у Комишувасі 22 січня / Фото: МВС

        Сьогодні вдень, 22 січня, російські військові завдали авіаудару по селищу Комишуваха Запорізької області. Одна людина загинула, є поранені.

        Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

        За уточненою інформацією, по Комишувасі Запорізького району окупанти завдали чотирьох ударів.

        Як уточнили в МВС, кількість постраждалих зросла до семи, одну людину врятували з-під завалів.

        “Під час обстеження місця події надзвичайники виявили людину під завалами, деблокували її та передали бригаді швидкої медичної допомоги. Кількість постраждалих зросла до семи, травмованим надається необхідна медична допомога”, – йдеться в повідомленні.

        У результаті атаки пошкоджено 24 приватні житлові будинки. Ліквідовано загоряння даху одного з будинків.

        Наслідки авіаудару по Комишувасі 22 січня / Фото: МВС

