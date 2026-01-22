Авіаудар по Запорізькій області: одна людина загинула, семеро зазнали поранень

Сьогодні вдень, 22 січня, російські військові завдали авіаудару по селищу Комишуваха Запорізької області. Одна людина загинула, є поранені.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За уточненою інформацією, по Комишувасі Запорізького району окупанти завдали чотирьох ударів.

Як уточнили в МВС, кількість постраждалих зросла до семи, одну людину врятували з-під завалів.

“Під час обстеження місця події надзвичайники виявили людину під завалами, деблокували її та передали бригаді швидкої медичної допомоги. Кількість постраждалих зросла до семи, травмованим надається необхідна медична допомога”, – йдеться в повідомленні.

У результаті атаки пошкоджено 24 приватні житлові будинки. Ліквідовано загоряння даху одного з будинків.