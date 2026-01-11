Російські війська вперше використали новий ударний дрон “ґєрань-5”: ГУР розкрив деталі

На початку 2026 року російські окупаційні війська вперше застосували новий ударний безпілотник «ґєрань-5» під час комбінованих повітряних атак проти України. Фахівці української розвідки вже досліджують зразки цього БпЛА.

У Головному управлінні розвідки МО України повідомили, що на початку 2026 року під час комбінованих повітряних атак проти України ворог уперше застосував новий ударний безпілотний літальний апарат «ґєрань-5».

За даними ГУР, безпілотник має довжину близько 6 метрів та розмах крил до 5,5 метра. На відміну від попередніх модифікацій лінійки «ґєрань», апарат виконаний за нормальною аеродинамічною схемою, водночас більшість ключових вузлів і компонентів уніфіковані з іншими зразками цієї серії.

Зокрема, зафіксовано використання 12-канальної системи супутникової навігації «комєта», трекера на базі мікрокомп’ютера Raspberry, 3G/4G-модемів, а також реактивного двигуна Telefly, аналогічного до того, що застосовується на БпЛА «ґєрань-3», але з більшою тягою. Маса бойової частини становить близько 90 кг, заявлена дальність ураження — близько 1 000 км.

У ГУР зазначили, що цей БпЛА, як і попередні «ґєрані», складно вважати власною розробкою РФ. Зафіксовано суттєву конструктивну та технологічну схожість з іранським безпілотником Karrar.

Також, за наявною інформацією, противник опрацьовує варіанти застосування «ґєрань-5» з авіаційних носіїв, зокрема літаків Су-25, з метою збільшення дальності та здешевлення використання. Окремо розглядається можливість оснащення апарата ракетами класу «повітря-повітря» Р-73 для протидії українській авіації.

У ГУР повідомили, що фахівці вже здійснюють всебічне дослідження зразків, застосованих ворогом. Детальний аналіз конструкції, складових елементів та електронної компонентної бази найближчим часом буде оприлюднено на порталі War&Sanctions.