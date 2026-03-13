Спецпредставник президента РФ з інвестиційно-економічного співробітництва із зарубіжними країнами Кирило Дмитрієв заявив, що дедалі більше держав починають закуповувати російську нафту на тлі пом’якшення санкцій США щодо російських енергоносіїв.

Про це пише пропагандистська інформаційна аґенція ТАСС.

Як пише Reuters, ціни на нафту станом на п’ятницю прямували до тижневого зростання, попри спробу США послабити занепокоєння щодо постачання, видавши 30-денну ліцензію для країн на купівлю російської нафти та нафтопродуктів, що застрягли в морі. Ф’ючерси на Brent з поставкою у травні зросли на $1,02, або 1%, до $101,48 за барель станом на 07:30 GMT, прямуючи до майже 10% зростання за тиждень. Американська нафта West Texas Intermediate (WTI) з поставкою у квітні подорожчала на 94 центи, або 1,0%, до $96,67 за барель, готуючись до зростання більш ніж на 6% за тиждень.

Реклама

Реклама

Як заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, ліцензію було видано як крок для стабілізації світових енергетичних ринків, розхитаних війною США та Ізраїлю проти Ірану, однак аналітики зазначили, що це не вирішує ширші обмеження постачання.

«Ф’ючерси ICE Brent вже перевищили $100 за барель і залишаються підтриманими сьогодні, попри кроки щодо заспокоєння ринків через послаблення щодо російської нафти та безпрецедентний випуск екстрених запасів», — сказав старший аналітик LSEG Емріл Джаміл.

Оголошення щодо російської нафти з’явилося через день після того, як Міністерство енергетики США повідомило, що країна випустить 172 млн барелів нафти зі свого Стратегічного нафтового резерву, щоб допомогти стримати стрімке зростання цін на нафту. У четвер обидва еталонні сорти нафти зросли більш ніж на 9% і досягли найвищого рівня з серпня 2022 року. Новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї заявив, що Іран продовжить боротьбу і триматиме Ормузьку протоку закритою як важіль впливу проти Сполучених Штатів та Ізраїлю.