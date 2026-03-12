Астероїд 2024 YR4 не вріжеться у Місяць — вчені уточнили траєкторію

Астероїд 2024 YR4, який раніше розглядали як потенційно небезпечний для Місяця, не перебуває на траєкторії зіткнення. Нові спостереження показали, що він пройде повз супутник Землі на безпечній відстані.

Як повідомляє The Guardian, астероїд завширшки близько 100 метрів відкрили у грудні 2024 року. Спочатку вчені оцінювали ймовірність його зіткнення із Землею у 2032 році на рівні 3,1%, через що його називали одним із найнебезпечніших астероїдів за останні десятиліття.

Пізніші розрахунки виключили загрозу для Землі, однак деякий час існувала ймовірність у 4,3%, що астероїд може врізатися у Місяць.

У разі такого зіткнення небезпеки для Землі не було б, але уламки могли б вплинути на супутники, які використовуються для навігації та зв’язку.

Нові спостереження показали, що астероїд пройде повз Місяць на відстані понад 20 тисяч кілометрів.

Щоб уточнити траєкторію об’єкта, міжнародна команда вчених використала космічний телескоп James Webb, який зміг зафіксувати астероїд під час коротких вікон спостереження у лютому.

За словами дослідників, об’єкт зараз надзвичайно тьмяний — він відбиває приблизно стільки ж світла, скільки мигдаль на відстані до Місяця.

У Європейському космічному агентстві зазначили, що хоча астероїд 2024 YR4 не становить загрози, робота з відстеження навколоземних об’єктів триває.

Фахівці наголошують, що сучасні телескопи дозволяють дедалі точніше відстежувати астероїди і швидко визначати, чи становлять вони реальну небезпеку для Землі або Місяця.