Уряд готує виплати по 1500 грн для майже 13 млн українців: кого це стосується

Уряд України готує новий пакет фінансової підтримки для населення, який передбачає одноразові виплати для соціально вразливих категорій та кешбек на пальне. Відповідні рішення обговорювалися з президентом.

Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко. За її словами, доплату у розмірі 1500 гривень отримають пенсіонери за віком, люди з інвалідністю, малозабезпечені, внутрішньо переміщені особи та сім’ї з дітьми.

Загалом допомога охопить майже 13 мільйонів людей. Кошти планують виплатити одноразово у квітні через наявні механізми соціальних виплат — на банківські рахунки або через Укрпошту.

Виплати здійснюватимуться в межах чинних бюджетних програм Міністерства соціальної політики.

Крім того, уряд планує запровадити кешбек на пальне. Під час купівлі на автозаправках громадяни зможуть отримати 15% кешбеку на дизельне пальне, 10% — на бензин та 5% — на автогаз.

Програма кешбеку діятиме до 1 травня на всіх АЗС, які долучаться до ініціативи. Виплати проводитимуться через програму «Національний кешбек», якою вже користуються 9,4 мільйона громадян.