Керівництво оборонного заводу на Дніпропетровщині підозрюють у привласненні майже 20 млн грн

На Дніпропетровщині СБУ та НАБУ викрили керівництво стратегічного підприємства оборонно-промислового комплексу на розкраданні бюджетних коштів. Йдеться про привласнення 19,7 млн гривень під час закупівлі металевої сировини для виробництва озброєнь.

Про це повідомили в СБУ.

За даними слідства, організував схему розкрадання 19,7 млн бюджетних гривень на закупівлі металевої сировини перший заступник гендиректора заводу.

“Встановлено, що конструкційний матеріал мав бути використаний для серійного виробництва озброєнь та боєприпасів для українських Сил оборони”, – розповіли в СБУ.

Для реалізації схеми посадовець залучив заступника начальника управління матеріально-технічного постачання підприємства та керівника афілійованої компанії, яка торгувала цією сировиною.

За даними слідства, вони домовилися про закупівлю продукції за цінами, що на третину перевищували ринкову вартість. Отриману різницю учасники схеми конвертували у готівку.

Під час обшуків у фігурантів вилучили смартфони, комп’ютерну техніку та документи із доказами незаконної діяльності.

Наразі першому заступнику гендиректора підприємства та двом його спільникам повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 та ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання запобіжних заходів. Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.