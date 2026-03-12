Приречені коханці з “Титаніка”: у Вашингтоні з’явилася сатирична статуя Трампа та Джефрі Епштейна

У Вашингтоні на Національній алеї встановили сатиричну статую, яка зображує Дональда Трампа та Джефрі Епштейна у сцені з фільму “Титанік” та висміює їхні минулі зв’язки. Інсталяція стала черговою роботою анонімних художників The Secret Handshake.

Про це пише The Guardian.

Майже 12-футову скульптуру відкрили у вівторок. Вона відтворює відому сцену з фільму “Титанік” 1997 року, де герої Джек і Роуз стоять на носі корабля, а Джек вигукує: “Я король світу!”

У скульптурі Трамп стоїть позаду Епштейна з розкинутими руками, а композиція встановлена на копії носової частини корабля та спрямована у бік Вашингтонського монумента. Інсталяцію під назвою “King of the World” пофарбували золотою фарбою.

Поруч зі скульптурою розміщені таблички з коментарями про минулі зв’язки між Трампом і Епштейном. На одній із них зазначено, що пам’ятник присвячений їхній дружбі, яка, за словами авторів інсталяції, “була побудована на розкішних подорожах, гучних вечірках і таємних оголених малюнках».

Поряд також встановили десять банерів із фотографією Трампа та Епштейна разом і гаслом “Make America Safe Again”. На кожному банері зображена емблема Міністерства юстиції США, при цьому слово “Justice” зафарбоване.

Це вже третя робота колективу The Secret Handshake, присвячена темі минулих зв’язків Трампа з Епштейном. У вересні минулого року художники встановили статую “Best Friends Forever”, де двоє чоловіків тримаються за руки, а в січні розмістили велику копію привітання з днем народження, яке, за твердженням авторів, Трамп нібито надіслав Епштейну у 2003 році. Сам Трамп заперечує, що писав цей лист.

Газета The Washington Post повідомила, що дозвіл на встановлення нової інсталяції містить дату початку, однак дата завершення в документі зафарбована, тому невідомо, як довго статуя залишатиметься на Національній алеї.

Білий дім розкритикував інсталяцію. Заступниця прессекретаря Білого дому Ебігейл Джексон заявила, що ця робота відображає політичні подвійні стандарти.

Дональд Трамп неодноразово заявляв, що був “повністю виправданий” після публікації мільйонів сторінок документів, пов’язаних із розслідуванням справи Епштейна.

Епштейн помер у в’язниці Нью-Йорка у 2019 році, очікуючи суду за федеральними звинуваченнями у сексуальній торгівлі людьми. Трамп заявляв, що їхні стосунки припинилися у середині 2000-х років і наполягає, що не знав про злочинну діяльність Епштейна.