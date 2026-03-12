У Рівному агент РФ зробив бомбу з каструлі та планував теракт біля кав’ярні

Служба безпеки України запобігла спробі теракту у центрі Рівного. Правоохоронці затримали агента РФ, коли він заклав саморобний вибуховий пристрій біля кав’ярні у центральному парку.

Про це повідомили в СБУ.

СБУ затримала агента РФ, коли він заклав саморобну бомбу біля кав’ярні у центральному парку, а потім намагався втекти з місця події. За даними слідства, замовлення РФ виконував завербований російськими спецслужбами наркозалежний житель Житомира.

Реклама

Реклама

“У поле зору росіян фігурант потрапив, шукаючи “гроші на дозу” в Телеграм-каналах. Згодом завербованого агента окупанти “відрядили” до Рівного. Там він оселився в орендованій квартирі, де за інструкцією російських спецслужбістів виготовив саморобний вибуховий пристрій (СВП)”, – розповіли в СБУ.

Встановлено, що зловмисник замаскував вибухівку в каструлі та спорядив її гайками для підсилення уражаючої дії. Після закладання СВП окупанти планували віддалено привести його в дію за допомогою дзвінка на мобільний телефон, який був примотаний до бомби. Для конспірації фігурант вдягнув військову форму.

Під час обшуку в затриманого вилучено смартфон із доказами роботи на РФ.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 258 (пособництво у готуванні до терористичного акту, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

ч. 2 ст. 263-1 (незаконне виготовлення вибухових речовин чи вибухових пристроїв).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.