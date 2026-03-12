        Кримінал

        У Рівному агент РФ зробив бомбу з каструлі та планував теракт біля кав’ярні

        Галина Шподарева
        12 Березня 2026 10:27
        читать на русском →
        Затриманий у Рівному агент РФ / Фото: СБУ
        Затриманий у Рівному агент РФ / Фото: СБУ

        Служба безпеки України запобігла спробі теракту у центрі Рівного. Правоохоронці затримали агента РФ, коли він заклав саморобний вибуховий пристрій біля кав’ярні у центральному парку.

        Про це повідомили в СБУ.

        СБУ затримала агента РФ, коли він заклав саморобну бомбу біля кав’ярні у центральному парку, а потім намагався втекти з місця події. За даними слідства, замовлення РФ виконував завербований російськими спецслужбами наркозалежний житель Житомира.

        Реклама
        Реклама

        “У поле зору росіян фігурант потрапив, шукаючи “гроші на дозу” в Телеграм-каналах. Згодом завербованого агента окупанти “відрядили” до Рівного. Там він оселився в орендованій квартирі, де за інструкцією російських спецслужбістів виготовив саморобний вибуховий пристрій (СВП)”, – розповіли в СБУ.

        Встановлено, що зловмисник замаскував вибухівку в каструлі та спорядив її гайками для підсилення уражаючої дії. Після закладання СВП окупанти планували віддалено привести його в дію за допомогою дзвінка на мобільний телефон, який був примотаний до бомби. Для конспірації фігурант вдягнув військову форму.

        Під час обшуку в затриманого вилучено смартфон із доказами роботи на РФ.

        Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

        • ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 258 (пособництво у готуванні до терористичного акту, вчинене за попередньою змовою групою осіб);
        • ч. 2 ст. 263-1 (незаконне виготовлення вибухових речовин чи вибухових пристроїв).

        Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

        Саморобний вибуховий пристрій / Фото: СБУ

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини