        Суспільство

        Уночі Росія атакувала Україну 94 дронами: ППО знешкодила 77 БпЛА

        Галина Шподарева
        12 Березня 2026 09:21
        Фрагмент російського БпЛА / Фото: Поліція Харківщини
        Фрагмент російського БпЛА / Фото: Поліція Харківщини

        У ніч на 12 березня російські війська запустили по Україні 94 ударних безпілотників різних типів. Станом на ранок сили протиповітряної оборони збили або подавили 77 російських БпЛА.

        Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

        Починаючи з 18:00 11 березня російські військові атакували Україну 94 ударними БпЛА Shahed, “Гербера”, “Італмас” та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерево Приморсько-Ахтарськ; Гвардійське ТОТ АР Крим. Понад 60 із них – “шахеди”.

        Станом на 9:00 протиповітряною обороною збито та подавлено 77 російських безпілотників різних типів на півночі, півдні та сході країни.

        Зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння уламків на одній локації.


