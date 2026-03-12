Уночі Росія атакувала Україну 94 дронами: ППО знешкодила 77 БпЛА

У ніч на 12 березня російські війська запустили по Україні 94 ударних безпілотників різних типів. Станом на ранок сили протиповітряної оборони збили або подавили 77 російських БпЛА.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Починаючи з 18:00 11 березня російські військові атакували Україну 94 ударними БпЛА Shahed, “Гербера”, “Італмас” та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерево Приморсько-Ахтарськ; Гвардійське ТОТ АР Крим. Понад 60 із них – “шахеди”.

Станом на 9:00 протиповітряною обороною збито та подавлено 77 російських безпілотників різних типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння уламків на одній локації.