        На Чернігівщині внаслідок нічної атаки РФ загинула 15-річна дівчина, її батьки поранені

        Галина Шподарева
        12 Березня 2026 07:37
        Пожежа на місці влучання російського БпЛА на Чернігівщині / Фото: ДСНС
        У ніч на 12 березня російські війська атакували Менську громаду Чернігівської області. Унаслідок удару загинула 15-річна дівчина.

        Про це повідомили в Менській міській раді.

        Удару по населеному пункту Менської громади росіяни завдали після 1:00. Унаслідок обстрілу пошкоджено два житлові будинки.

        У результаті атаки загинула 15-річна дівчина. Поранення дістали її батьки, постраждалих госпіталізували.

        Як уточнили в ДСНС, внаслідок падіння російського БпЛА виникла пожежа житлового будинку та господарської будівлі.

        На місці події працюють поліцейські та рятувальники, зокрема підрозділи Менської та Корюківської громад. Також психологи ДСНС надали допомогу шістьом жителям.

        Наслідки атаки БпЛА на Чернігівщині / Фото: ДСНС

