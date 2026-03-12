На Чернігівщині внаслідок нічної атаки РФ загинула 15-річна дівчина, її батьки поранені

У ніч на 12 березня російські війська атакували Менську громаду Чернігівської області. Унаслідок удару загинула 15-річна дівчина.
Про це повідомили в Менській міській раді.
Удару по населеному пункту Менської громади росіяни завдали після 1:00. Унаслідок обстрілу пошкоджено два житлові будинки.
У результаті атаки загинула 15-річна дівчина. Поранення дістали її батьки, постраждалих госпіталізували.
Як уточнили в ДСНС, внаслідок падіння російського БпЛА виникла пожежа житлового будинку та господарської будівлі.
На місці події працюють поліцейські та рятувальники, зокрема підрозділи Менської та Корюківської громад. Також психологи ДСНС надали допомогу шістьом жителям.