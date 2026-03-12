На Чернігівщині внаслідок нічної атаки РФ загинула 15-річна дівчина, її батьки поранені

Рятувальники Харківщини двічі потрапили під повторні удари під час ліквідації наслідків обстрілів

На місці події працюють поліцейські та рятувальники, зокрема підрозділи Менської та Корюківської громад. Також психологи ДСНС надали допомогу шістьом жителям.

Як уточнили в ДСНС, внаслідок падіння російського БпЛА виникла пожежа житлового будинку та господарської будівлі.

Удару по населеному пункту Менської громади росіяни завдали після 1:00. Унаслідок обстрілу пошкоджено два житлові будинки.

Про це повідомили в Менській міській раді .