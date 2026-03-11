Російський безпілотник влучив у житловий будинок у Мерефі: є поранені

У місті Мерефа на Харківщині внаслідок російської атаки безпілотником постраждали мирні мешканці. Про це повідомила поліція Харківської області.

За даними правоохоронців, 11 березня вдень ворожий безпілотний літальний апарат влучив у житловий будинок, унаслідок чого виникла пожежа.

Попередньо відомо про чотирьох постраждалих. Поранення отримали 61-річний чоловік і 74-річна жінка. Ще двоє людей — 37-річна жінка та 6-річна дівчинка — зазнали гострої реакції на стрес.

Унаслідок удару також пошкоджені приватні будинки та цивільні автомобілі, припарковані поруч.

На місці працюють поліцейські та інші профільні служби. Слідчі збирають докази та документують наслідки атаки.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України — воєнні злочини.