Судмедексперти у Чернівцях знайшли гранату у тілі військового, переданого під час обміну загиблими

У Чернівцях під час розтину тіла загиблого військового, переданого з Росії в межах обміну, виявили гранату. Через небезпеку вибуху з моргу довелося евакуювати працівників та викликати піротехніків.

Про це повідомляє Суспільне. Чернівці з посиланням на начальника обласного бюро судово-медичної експертизи Віктор Бачинський.

За словами Бачинського, раніше під час огляду репатрійованих тіл вибухівку інколи знаходили у кишенях, однак цього разу гранату виявили під шкірою. Вона потрапила у тіло через черевну порожнину, пройшла крізь нього та залишилася під правим стегном.

“Коли експерт розпочав розтин тіла померлого, зробив розтин черепної порожнини, грудної порожнини, дійшов до кінцівки і почав її розрізати, то під шкірою знайшов нерозірвану гранату”, — розповів Бачинський.

Після виявлення вибухового пристрою з моргу евакуювали всіх працівників і викликали піротехніків. Гранату знешкодили на полігоні.

“Її вивезли на полігон, там підірвали, а так — могла вибухнути у морзі. Тому через такі випадки у нас спочатку працюють піротехніки, ДСНС, а вже потім — ми. Це дуже серйозний підхід, але так сталося, що одразу не визначили, що такий вибуховий пристрій перебуває у тілі померлого”, — зазначив він.