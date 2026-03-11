        Події

        Судмедексперти у Чернівцях знайшли гранату у тілі військового, переданого під час обміну загиблими

        Галина Шподарева
        11 Березня 2026 14:19
        Репатріаційні заходи 26 лютого / Фото: Коордштаб
        Репатріаційні заходи 26 лютого / Фото: Коордштаб

        У Чернівцях під час розтину тіла загиблого військового, переданого з Росії в межах обміну, виявили гранату. Через небезпеку вибуху з моргу довелося евакуювати працівників та викликати піротехніків.

        Про це повідомляє Суспільне. Чернівці з посиланням на начальника обласного бюро судово-медичної експертизи Віктор Бачинський.

        За словами Бачинського, раніше під час огляду репатрійованих тіл вибухівку інколи знаходили у кишенях, однак цього разу гранату виявили під шкірою. Вона потрапила у тіло через черевну порожнину, пройшла крізь нього та залишилася під правим стегном.

        “Коли експерт розпочав розтин тіла померлого, зробив розтин черепної порожнини, грудної порожнини, дійшов до кінцівки і почав її розрізати, то під шкірою знайшов нерозірвану гранату”, — розповів Бачинський.

        Після виявлення вибухового пристрою з моргу евакуювали всіх працівників і викликали піротехніків. Гранату знешкодили на полігоні.

        “Її вивезли на полігон, там підірвали, а так — могла вибухнути у морзі. Тому через такі випадки у нас спочатку працюють піротехніки, ДСНС, а вже потім — ми. Це дуже серйозний підхід, але так сталося, що одразу не визначили, що такий вибуховий пристрій перебуває у тілі померлого”, — зазначив він.


