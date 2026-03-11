На Закарпатті чоловіки з палицями атакували військових ТЦК: трьох нападників затримали

В Ужгородському районі Закарпатської області група чоловіків напала на військовослужбовців ТЦК. Поліція затримала трьох активних учасників нападу, причетність інших встановлюється.

Про це повідомили в ГУНП в Закарпатській області.

У вівторок, 10 березня, поблизу села Пацканьово в Ужгородському районі група місцевих чоловіків здійснила хуліганський напад на військовослужбовців ТЦК та СП, які проводили заходи з оповіщення громадян щодо мобілізації та перевірку військово-облікових документів.

Як напередодні повідомляв журналіст Віталій Глагола, конфлікт стався між жителями ромської громади та військовими під час спроби мобілізації чоловіка. Внаслідок сутички пошкоджено службовий автомобіль ТЦК.

Зловмисники навмисно перегородили дорогу автомобілю, яким пересувалися військовослужбовці, після чого спровокували конфлікт. Під час сварки нападники застосували дерев’яні палиці, якими пошкодили транспортний засіб та намагалися чинити тиск на представників військової служби – розповіли в поліції.

Наразі поліцейські встановили всіх учасників нападу. Вони надають свідчення слідчим. Трьох найбільш активних учасників конфлікту затримали. Слідчі кваліфікували їхні дії за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство, вчинене із застосуванням предметів, заздалегідь заготовлених для нанесення тілесних ушкоджень.