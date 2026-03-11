П’ять схем втечі за кордон викрили на Закарпатті та Львівщині: за “квиток” до Європи просили до 15 тис. доларів

На Закарпатті та Львівщині викрили п’ять схем незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України. За даними слідства, організатори пропонували втечу до країн Європи, підкуп прикордонника або “вирішення питання” з ТЦК за тисячі доларів.

Про це повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону.

За даними слідства, в одному з випадків житель Дніпропетровської області запропонував прикордоннику 4 тисячі доларів за допомогу у незаконному переправленні свого сина через кордон поза пунктами пропуску.

Ще одну схему організували військовослужбовець, який перебував у СЗЧ, та його спільниця. Вони підшукували чоловіків і за близько 7 тисяч євро організовували їхнє переправлення до країн Європи через річку Тиса.

У третьому епізоді підприємець разом зі спільником за 6,5 тисячі доларів обіцяли родичам мобілізованого військовозобов’язаного “вирішити питання” щодо його звільнення через нібито зв’язки у ТЦК та СП.

Ще один канал незаконного виїзду організували киянин та колишній військовослужбовець. За 7,8 тисячі доларів вони перевозили військовозобов’язаних до прикордонного району Закарпаття та надавали маршрут для подальшого пішого переходу до Румунії.

Крім того, на Львівщині 32-річний мешканець Стрийського району за понад 15 тисяч доларів організовував незаконний перетин кордону до Румунії або Словаччини поза пунктами пропуску. Він обіцяв довезти “клієнта” автомобілем до початку пішого маршруту через лісосмугу, а для конспірації планував оформити фіктивні накладні у гривнях на суму, еквівалентну переданим доларам.

Усіх фігурантів затримано у порядку статті 208 КПК України. Їм повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 332, ч. 1 ст. 369, ч. 3 ст. 332 та ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України, а за клопотанням прокурорів обрано запобіжні заходи.