Коли говорять про реабілітацію після фронту, зазвичай мають на увазі операції, протезування кінцівок або психологічну допомогу. Про зуби згадують рідко. Хоча для багатьох військових саме стоматологічні проблеми роками залишаються джерелом болю, дискомфорту й постійного нагадування про пережите.

Саме тому з’явився проєкт Re:Smile – напрям, присвячений стоматологічній реабілітації військових. Його координує служба супроводу 12-ої бригади «Азов», яка працює з пораненими, ветеранами та звільненими з полону на всіх етапах відновлення. Re:Smile став відповіддю на очевидну, але довгий час недооцінену проблему: без відновлення здоров’я ротової порожнини повноцінна реабілітація ветеранів залишається незавершеною.

Стоматологія – це не дрібниця

Під час бойових дій регулярний доступ до стоматолога часто відсутній. Стрес, зміна раціону, нестача якісної води, травми обличчя – усе це впливає на стан зубів і ясен. Частина військових повертається з фронту з хронічними запаленнями, втраченими зубами або серйозними ураженнями щелепи.

Ці проблеми впливають не лише на фізичний стан. Людина може відчувати біль під час їжі, соромитися усміхатися, уникати спілкування чи публічних ситуацій. Усе це поступово знижує впевненість і ускладнює соціальну адаптацію.

Тому стоматологічна реабілітація військових у межах Re:Smile розглядається як частина загального процесу повернення до повсякденного життя.

Як працює проєкт Re:Smile?

Проєкт побудований як системний медичний супровід. Учасник проходить комплексну діагностику, після чого формується індивідуальний план лікування. Далі лікування відбувається послідовно та координовано.

Основні етапи роботи включають:

Повну стоматологічну діагностику;

лікування карієсу та запальних процесів;

відновлення втрачених зубів;

протезування або імплантацію за медичними показами;

контроль результату та подальші рекомендації.

Уся стоматологічна реабілітація військових координується в межах служби супроводу, що зменшує організаційне навантаження на самого ветерана. Людині не потрібно шукати лікарів чи домовлятися про етапи лікування самостійно, адже процес супроводжується фахівцями.

Re:Smile як частина великої системи

Служба супроводу 12-ої бригади «Азов» будує модель, у якій реабілітація ветеранів розглядається комплексно. Відновлення після поранення або полону не обмежується операціями чи психологічною допомогою. Воно охоплює всі аспекти здоров’я, які впливають на якість життя.

Проєкт Re:Smile доповнює цю систему конкретним і практичним напрямом – стоматологічною допомогою, що повертає людині базовий комфорт, можливість без болю спілкуватися, їсти й усміхатися. У цьому сенсі стоматологічна реабілітація військових стає частиною ширшого процесу повернення до звичного життя – поступового, послідовного й підтриманого фахівцями.