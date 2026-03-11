Рятувальники показали наслідки атаки на підприємство на Полтавщині

У Полтавській області внаслідок російської атаки виникли пожежі на кількох локаціях промислового підприємства у Миргородському районі.

Про це повідомили в ГУ ДСНС у Полтавській області.

Зазначається, що росіяни атакували підприємство у ніч на 8 березня. Під час ліквідації наслідків росіяни постійно завдавали повторних ударів БпЛА.

“Попри надскладні умови, надзвичайники змогли оперативно ліквідувати всі осередки займання”, – йдеться в повідомленні.

На місці працювали понад 130 рятувальників та 41 одиниця техніки ДСНС, зокрема роботизований комплекс. Також працювали сапери ДСНС та вибухотехніки Нацполіції, які обстежували територію та знищували вибухонебезпечні предмети. Крім того, на місці працювали працівники та техніка “Нафтогазу”.

Інформація про постраждалих не надходила.