Звернення США по допомогу у протидії іранським дронам свідчить, що Україна “має карти”, — Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що звернення США до України по допомогу у питаннях безпеки на Близькому Сході свідчить про можливості Києва. За його словами, Україна завдяки українським захисникам та виробництвам військової продукції “має карти”, яких раніше не демонструвала.

Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю ірландському блогеру Кейліну Робертсону.

Зеленський наголосив, що нинішні можливості України є результатом роботи українських військових і розвитку оборонного виробництва, яке збільшили після початку повномасштабного вторгнення Росії.

“Завдяки нашим солдатам, чудовим людям, великій кількості різної продукції, виробництво якої ми збільшили з самого початку війни, тепер у нас високий рівень”, — сказав президент.

Він зазначив, що був приємно здивований тим, що західні союзники звернулися саме до України з проханням допомогти у протидії іранським безпілотникам. За словами Зеленського, США попросили Київ про підтримку.

“Американці попросили нас, і я пишаюся, що ми можемо допомогти американським партнерам”, — заявив він.

Президент також сказав, що Україна має можливості, які раніше не демонструвала.

“У нас була ситуація, як у хорошого гравця — можна мати хороші карти, але важливо не показувати їх. Я думаю, що рік тому я теж їх мав, але ми цього не демонстрували. Але тепер усі зрозуміли, що ми їх маємо”, — зазначив Зеленський.

Він також заявив про неготовність Європи та США, попри їхню технологічність, до потенційної Третьої світової війни. За словами президента, нині ніхто не має такого досвіду протидії наземним військам, як українці, а майбутні війни не обмежуватимуться лише дронами і ракетами.

Нагадаємо, за словами Зеленського, Україна отримала 11 запитів від інших держав щодо допомоги у боротьбі з дронами-камікадзе Shahed. Йдеться про країни, які межують з Іраном, а також окремі європейські держави і США. Президент також заявляв, що Україна вже направила групу експертів і безпілотники для захисту американських баз у Йорданії.