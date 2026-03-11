До 80,99 грн за літр: як змінилися ціни на бензин, дизель і газ на АЗС 11 березня

В Україні на окремих автозаправних станціях подорожчали дизельне пальне та автогаз. Водночас частина мереж залишила ціни без змін. Станом на 11 березня преміальний дизель і бензин марки “100” у деяких мережах коштують до 80,99 грн за літр.

Динаміку цін на АЗС проаналізувало РБК-Україна.

Найбільше подорожчання зафіксували на заправках SOCAR. У цій мережі вартість дизельного пального порівняно з 10 березня зросла на 2 гривні. Преміальний дизель тепер коштує 80,99 грн за літр, звичайний — 77,99 грн.

На заправках WOG також підвищили ціну на автогаз. Вартість зросла на 1 гривню — до 42,98 грн за літр.

У мережі ОККО ціни залишилися на рівні попереднього дня. Без змін вони також залишаються і на заправках “Укрнафти”.

Водночас саме державна мережа “Укрнафта” тримає найнижчі ціни серед основних операторів. Зокрема, бензин А-95 там продають по 68,99 грн за літр, а дизельне пальне — по 69,99 грн.

Найдорожчими позиціями на ринку залишаються преміальний дизель та бензин марки “100”, ціна яких у деяких мережах становить 80,99 грн за літр.

Ціни на пальне 11 березня

ОККО:

Бензин Pulls 100 – 80,99 грн

Бензин Pulls 95 – 73,99 грн

Бензин А-95 Євро – 70,99 грн

ДП Pulls – 78,99 грн

ДП Євро – 75,99 грн

Газ – 41,99 грн

WOG:

Бензин 100 – 80,99 грн

Бензин 95 (Mustang) – 73,99 грн

Бензин 95 Євро – 70,99 грн

ДП Євро-5 – 75,99 грн

ДП Mustang – 78,99 грн

Газ – 42,98 грн

SOCAR:

Бензин NANO 100 – 80,99 грн

Бензин NANO 95 – 74,99 грн

Бензин А-95 – 70,99 грн

ДП NANO Extro – 80,99 грн

ДП NANO – 77,99 грн

Газ – 41,98 грн

Укрнафта: