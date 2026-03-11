На Вінниччині чоловіка підозрюють у зґвалтуванні 13-річної падчерки

Жителя вінницької області підозрюють у зґвалтуванні 13-річної падчерки. Про злочин постраждала наважилася розповісти тільки через два роки, коли мати розійшлася зі співмешканцем.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

У лютому 2026 року ювенальні прокурори отримали від соціальної служби інформацію про можливе сексуальне насильство щодо дитини. Під час розмови з психологом 15-річна дівчина повідомила, що влітку 2024 року її зґвалтував вітчим.

Правоохоронці встановили особу зловмисника та повідомили йому про підозру за зґвалтування малолітньої дитини (ч. 4 ст. 152 КК України).

Як встановило слідство, чоловік проживав у родині потерпілої близько трьох років. У цей час у нього з матір’ю дівчинки народилася спільна дитина. Зловмисник систематично вчиняв домашнє насильство, за що раніше вже притягувався до адміністративної та кримінальної відповідальності.

“На початку 2024 року співмешканці розійшлися, але влітку того ж року чоловік прийшов до будинку колишньої сім’ї. Матері вдома не було – дівчина залишилася з молодшою дитиною. Доки малюк грався в іншій кімнаті, чоловік зґвалтував падчерку”, – розповіли в прокуратурі.

Дівчина не розповіла про злочин, адже боялася кривдника та суспільного розголосу. Згодом дівчина з матір’ю виїхала за межі області. Після повернення вони тимчасово проживали у центрі соціальних послуг, де під час розмови з психологом дівчина наважилася розповісти про злочин.

Підозрюваний перебуває за ґратами – він відбуває покарання за інші злочини, передбачені статтями 126-1, 345, 382, 407 КК України.