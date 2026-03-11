Planet Labs обмежила доступ до супутникових знімків Близького Сходу

Американська компанія Planet Labs розширила обмеження на доступ до своїх супутникових знімків Близького Сходу, щоб запобігти їх використанню противниками для атак на США та їхніх союзників. Про це повідомляє Reuters.

Planet, яка керує великою мережею супутників спостереження за Землею та продає оновлювані знімки урядам, компаніям і медіа, повідомила клієнтів, що подовжує період обмеження доступу до зображень із чотирьох до 14 днів.

У компанії зазначили, що це тимчасовий крок, спрямований на запобігання неконтрольованому поширенню зображень, які можуть бути використані противниками як тактичний інструмент.

«Цей конфлікт є динамічним і багато в чому унікальним, тому Planet вживає додаткових заходів, щоб наші знімки не використовувалися для атак на союзників, військових НАТО або цивільних», — заявив представник компанії.

За словами деяких фахівців у сфері космічних технологій, Іран може отримувати доступ до комерційних супутникових зображень, у тому числі через інші держави, які є противниками США.

Військові дедалі більше покладаються на космічні технології для визначення цілей, наведення озброєння, відстеження ракет і забезпечення зв’язку.

Минулого тижня американські чиновники заявили, що космічні сили США були серед перших, хто брав участь у військовій операції проти Ірану. Космічне командування США відповідає, зокрема, за відстеження ракет, захищений зв’язок і використання супутників Пентагону для підтримки військових операцій.

Раніше високоякісні супутникові знімки були доступні лише провідним космічним державам, однак розвиток комерційних супутникових сервісів значно розширив доступ до таких даних. Це, зокрема, проявилося під час війни Росії проти України.

Нині оператори супутників також активно використовують штучний інтелект для швидшого аналізу знімків та визначення важливих об’єктів.

Експерти зазначають, що з розвитком цих технологій можливості приховування військових сил або проведення операцій із дезінформації стають дедалі обмеженішими.