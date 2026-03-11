У Херсоні російський дрон атакував маршрутку: понад десять поранених

У Дніпровському районі Херсона російські війська атакували маршрутне таксі, внаслідок чого постраждали люди. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, удар стався опівдні, коли російські військові цілеспрямовано атакували транспортний засіб. Унаслідок влучання маршрутку знищено.

У Херсоні дрон РФ вдарив по маршрутному таксі, серед постраждалих підліток / Фото Херсонська ОВА

Спочатку повідомлялося про вісьмох поранених, однак згодом кількість постраждалих зросла щонайменше до десяти. Серед них — 17-річний підліток.

До лікарні доставили жінок віком 37, 45, 49, 57, 58 і 64 років, а також чоловіків 41, 48 і 60 років. Щонайменше одна з постраждалих перебуває у тяжкому стані. Підлітку медики надали допомогу на місці.

Згодом до лікарні доправили ще двох постраждалих через атаку російського дрона.

У 66-річної жінки діагностували вибухову травму, контузію, поранення рук і ніг та відкритий перелом гомілки.

Ще одна постраждала, 60-річна жінка, дістала контузію, вибухову травму та закриту черепно-мозкову травму.

Усі постраждалі перебувають під наглядом медиків.