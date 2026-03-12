Удар по Запоріжжю: кількість постраждалих збільшилася до 12 людей

Унаслідок російського обстрілу Запоріжжя вдень 11 березня постраждали 12 людей. Мирні жителі дістали травми різного ступеня тяжкості, з них восьмеро перебувають у медичних закладах.

Про це повідомили в ДСНС України.

Серед постраждалих — четверо дітей. Психологи ДСНС надали допомогу вісьмом людям, серед них четверо дітей.

Як раніше повідомляв начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, шість багатоквартирних та дев’ять приватних будинків зазнали пошкоджень внаслідок атаки на Запоріжжя.

За даними ОВА, на Запоріжжя та Запорізький район росіяни скинули КАБи. Відомо про сильні руйнування приватних будинків у Розумівці.