Рятувальники Харківщини двічі потрапили під повторні удари під час ліквідації наслідків обстрілів

Уночі 12 березня російські війська атакували населені пункти Харківської області безпілотниками. Під час ліквідації наслідків обстрілу рятувальники двічі потрапили під повторні удари.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Влучання зафіксовані у Золочівській, Малинівській та Великобурлуцькій громадах, а також у Харкові. Унаслідок атаки спалахнули кілька пожеж.

Зазнала травм 39-річна жінка. Також пошкоджені об’єкти інфраструктури та приватні будинки.

Під час гасіння пожеж росіяни двічі завдавали повторних ударів. Пошкоджено пожежну автоцистерну, рятувальники не постраждали.