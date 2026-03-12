        Події

        Рятувальники Харківщини двічі потрапили під повторні удари під час ліквідації наслідків обстрілів

        Галина Шподарева
        12 Березня 2026 08:54
        Пошкоджене авто рятувальників Харківщини / Фото: ДСНС
        Пошкоджене авто рятувальників Харківщини / Фото: ДСНС

        Уночі 12 березня російські війська атакували населені пункти Харківської області безпілотниками. Під час ліквідації наслідків обстрілу рятувальники двічі потрапили під повторні удари.

        Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

        Влучання зафіксовані у Золочівській, Малинівській та Великобурлуцькій громадах, а також у Харкові. Унаслідок атаки спалахнули кілька пожеж.

        Реклама
        Реклама

        Зазнала травм 39-річна жінка. Також пошкоджені об’єкти інфраструктури та приватні будинки.

        Під час гасіння пожеж росіяни двічі завдавали повторних ударів. Пошкоджено пожежну автоцистерну, рятувальники не постраждали.

        Рятувальники Харківщини на місці обстрілу / Фото: ДСНС

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини