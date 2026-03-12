Сили оборони уразили пускову установку С-300В, РЛС С-300 та склади боєприпасів окупантів

11 березня та у ніч на 12 березня підрозділи Сил оборони України завдали серії уражень по військових об’єктах російських військ. Зокрема, було уражено пускову установку зенітного ракетного комплексу С-300В, радіолокаційну станцію С-300 та низку об’єктів військової логістики.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

У ніч на 12 березня уражено пускову установку ЗРК С-300В у районі Боровеньок на тимчасово окупованій території Луганської області, а також командно-спостережний пункт підрозділу противника поблизу Василівки на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Крім того, українські військові завдали ударів по об’єктах військової логістики окупантів. Уражено склад матеріально-технічних засобів і склад боєприпасів у районі Дубівського на тимчасово окупованій території Луганської області, ремонтний підрозділ артилерійської бригади у районі Якимівки на тимчасово окупованій території Запорізької області, а також ешелон з пально-мастильними матеріалами у районі Довжанська на тимчасово окупованій території Луганської області.

Також 11 березня Сили оборони України уразили радіолокаційну станцію зі складу зенітного ракетного комплексу С-300 у районі Севастополя на тимчасово окупованій території Криму.

Крім того, підтверджено, що в результаті ураження польового артилерійського складу у районі Широкої Балки на тимчасово окупованій території Донецької області 11 березня знищено понад 6000 боєприпасів різних номенклатур.

Масштаби завданих збитків уточнюються.