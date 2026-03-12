Масштабний збій у Telegram: не завантажуються повідомлення та медіа

У четвер, 12 березня, у соціальній мережі Telegram спостерігається збій у роботі.

Про це свідчать дані порталу Downdetector.

Користувачі скаржаться на проблеми із завантаженням повідомлень та медіа. Також є скарги на повільну роботу пошуку.

Зокрема 49% користувачів скаржаться на підключення до сервера, 35% користувачів повідомляють про проблеми із додатком, та 12% зіткнулися із проблемами при відправленні/отриманні повідомлень.

“Йде оновлення, начебто іноді пробиваються чати, але не показує статус прочитання і не завантажує в групах нові пости, але попередній перегляд видно”, – пишуть у коментарях.

Причини збою поки невідомі.