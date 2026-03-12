Понад 900 червонокнижних кажанів влаштували зимівлю у харківській квартирі

У Харкові фахівці Ukrainian Bat Rehabilitation Center врятували понад 900 кажанів, які зимували під обшивкою балкона однієї з квартир. Тварин виявили під час ремонту, коли вони почали виходити всередину балкона.

Про це повідомили в Українському центрі реабілітації рукокрилих.

Протягом кількох років кажани зимували в обшивці балкона та не турбували власницю квартири, хоча вона їх чула. У лютому тварини почали вилазити всередину балкона, а сама обшивка почала руйнуватися.

Реклама

Реклама

Власниця квартири звернулася до центру реабілітації рукокрилих.

“Одразу подзвонила нам та домовилась про нашу співпрацю з ремонтниками. Дуже важливо, щоб під час ремонту наші фахівці були поруч та контролювали як проходять роботи, аби кажанів не травмували та правильно транспортували до Центру”, – розповіли у центрі.

Згодом стало зрозуміло, що під обшивкою знаходиться велика колонія рудих вечірниць. Протягом трьох днів фахівці працювали у кілька змін: перевіряли стан тварин, поїли їх водою та надавали допомогу виснаженим і голодним кажанам.

Загалом вдалося врятувати понад 900 червонокнижних рудих вечірниць. Стан більшості з них був задовільним, тому у Центрі створили умови для завершення зимівлі у холодній кімнаті, а тих, хто цього потребує, додатково відгодовують.