Порошенко закликав заборонити Telegram в Україні

Нардеп та п’ятий президент України Петро Порошенко під час виступу у Верховній Раді закликав заборонити месенджер Телеграм.

“Сьогодні нам треба не просто говорити, а й діяти. Правоохоронні органи довели, що вбивство (Андрія Парубія) було організовано через мережу Телеграм, і зараз через Телеграм створюється мережа терористичних дій проти України. Це наша справа честі – заборонити Телеграм в Україні вже і зараз”, – заявив він.

Порошенко також наголосив, що вшанування пам’яті Андрія Парубія полягає не лише у встановленні меморіальних знаків, а насамперед у продовженні його справи — зміцненні армії, державності, мови, віри та збереженні єдності, яка є запорукою перемоги.