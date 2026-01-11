Вночі ворог атакував Харків — зафіксовано влучання в інфраструктурний об’єкт

У Слобідському районі Харкова вночі зафіксували кілька влучань ворожих безпілотників. За попередніми даними, постраждалих немає.

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про влучання ворожого БПЛА типу «Молнія» у Слобідському районі міста. За його словами, удар прийшовся по інфраструктурному обʼєкту, на місці одразу почали працювати всі відповідні служби.

Згодом було зафіксовано повторне влучання у тому ж районі. Після перевірки інформації Терехов уточнив, що йдеться про влучання БПЛА типу «Шахед» у землю на відкритій території Слобідського району.

За його даними, руйнувань унаслідок удару не зафіксовано, постраждалих немає.