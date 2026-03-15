Кенія вимагає від Росії припинити вербування своїх громадян до армії

Міністр закордонних справ Кенії вирушив до Москви, щоб домогтися припинення вербування громадян країни до російської армії та повернення тих, хто нині перебуває в Росії. Про це повідомляє Le Monde.

Очікується, що кенийський дипломат проведе переговори з кількома представниками російського уряду, зокрема з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.

За даними низки ЗМІ, кенийцям, які часто не мають військового досвіду, пропонували високооплачувану цивільну роботу в Росії. Однак після прибуття їх змушували підписувати контракт із російською армією.

Після короткої підготовки їх відправляли на фронт, де багато з них загинули. За оцінками кенийських спецслужб, кількість загиблих перевищує тисячу осіб, йдеться у звіті, з яким ознайомилося агентство AFP.

Подібні випадки фіксуються і серед громадян інших африканських країн. Наприкінці лютого Південно-Африканська Республіка домоглася репатріації 15 своїх громадян, які опинилися в зоні бойових дій на Донбасі після того, як їх обманом заманили до Росії та відправили до підрозділів найманців.

Повідомлення сотень кенийських родин про аналогічні випадки викликали значний резонанс у країні та жорстку реакцію уряду. У Найробі назвали «неприйнятним» те, що громадян Кенії обманюють, а потім використовують як «гарматне м’ясо» у російській армії.