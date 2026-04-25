У Габоні слони затоптали американського мисливця-мільйонера під час сафарі

У Габоні під час полювання загинув 75-річний мисливець зі США Ерні Досіо. Його затоптали слони після раптового нападу в джунглях.

Як повідомляє Daily Mail, інцидент стався 17 квітня в лісі Лопе-Оканда в центральній частині Габону.

За даними видання, Ерні Досіо, власник виноградників із Каліфорнії, полював на рідкісну антилопу жовтоспинного дукера разом із професійним гідом.

Під час полювання вони натрапили на групу з п’яти самок слонів із дитинчам. Тварини, відчувши загрозу, одразу атакували.

Зазначається, що слони з’явилися раптово через густу рослинність. Професійний мисливець отримав серйозні травми та втратив гвинтівку під час нападу.

Після цього Досіо залишився лише зі рушницею і був затоптаний тваринами.

У сафарі-компанії Collect Africa підтвердили загибель клієнта, зазначивши, що інцидент стався під час полювання в центральному Габоні.

Тіло загиблого транспортують до США за сприяння американського посольства.

За інформацією видання, Досіо багато років займався полюванням і мав значну колекцію трофеїв. Він також володів компанією Pacific AgriLands, яка управляє виноградниками в Каліфорнії.

Габон вважається одним із найбільш лісистих регіонів Африки і є домівкою для значної частини популяції лісових слонів.