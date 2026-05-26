У Дніпрі ракета РФ знищила гуманітарний склад ООН із продовольством для 130 тисяч людей

Російські війська завдали удару балістичною ракетою “Іскандер” по складу Всесвітньої продовольчої програми ООН у Дніпрі. Внаслідок атаки, яка сталася 25 травня, було знищено гуманітарну допомогу, призначену для 130 тисяч людей, які живуть поблизу лінії фронту.

Про це повідомили міністр МЗС Андрій Сибіга та пресслужба Всесвітньої продовольчої програми ООН.

На складі зберігалися продовольчі запаси вартістю понад 1,4 млн доларів. Унаслідок удару ніхто зі співробітників ВПП не постраждав.

Наразі спеціалісти працюють на місці та оцінюють масштаби руйнувань.

“Цей напад є черговою демонстрацією справжнього ставлення Росії до ООН та її держав-членів, а також відвертим нехтуванням фундаментальними принципами міжнародного гуманітарного права”, — заявив Сибіга.

Глава МЗС України також наголосив, що удар стався після нещодавніх дискусій у Раді Безпеки ООН та закликів міжнародної спільноти припинити атаки на гуманітарні місії. Він закликав генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша використати всі можливі механізми, щоб змусити Росію припинити удари.

Представник ВПП ООН в Україні Річард Рейган повідомив, що склад у Дніпрі вже вдруге зазнає атаки. У листопаді 2025 року його пошкодив російський безпілотник.

За інформацією організації, за останні 18 місяців в Україні зафіксували понад 84 випадки пошкодження складів, транспорту та пунктів видачі гуманітарної допомоги ВПП ООН.