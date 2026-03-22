Світ відзначає День води: чи є проблеми з прісною водою у світі

22 березня у світі відзначають Всесвітній день водних ресурсів. Цей день був започаткований ООН, щоб привернути увагу до важливості прісної води та необхідності її збереження.

Всесвітній день води щороку нагадує про глобальну проблему доступу до безпечної питної води. За даними міжнародних організацій, мільярди людей у світі досі не мають стабільного доступу до чистої води.

Лише близько 2,5% усієї води на планеті є прісною, і значна її частина недоступна для використання, оскільки знаходиться у льодовиках або підземних резервуарах. Водночас населення Землі постійно зростає, що посилює навантаження на водні ресурси.

Щодня у світі споживаються мільярди тонн води, причому найбільше її використовується у сільському господарстві — близько 70% від загального обсягу.

ООН наголошує, що зміна клімату, забруднення та надмірне використання води загрожують стабільності водних систем. У деяких регіонах уже фіксують дефіцит води, який може призвести до соціальних і економічних криз.

Водночас навіть прості дії — економія води, зменшення забруднення та відповідальне використання ресурсів — можуть допомогти зберегти її для майбутніх поколінь.