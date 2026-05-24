У Миргородському районі сталися масштабні пожежі після атак рф

Російські війська атакували два промислові об’єкти у Миргородському районі Полтавської області. Внаслідок ударів виникли масштабні пожежі, які рятувальники ліквідовували дві доби поспіль.

Про це повідомили у ДСНС. За даними рятувальників, атаки сталися вдень напередодні та в ніч проти 24 травня.

Після ударів пожежі виникли одразу на кількох локаціях. До ліквідації займання були залучені підрозділи ДСНС.

Інформація про постраждалих або загиблих не надходила.

2 дні поспіль росіяни атакували два промислові об’єкти у Миргородському районі / Фото ДСНС

Напередодні у пресслужбі «Нафтогазу» повідомляли, що російські війська понад добу масовано атакували нафтогазові об’єкти групи на Харківщині та Полтавщині.

У компанії заявили про серйозні пошкодження обладнання та масштабні пожежі. Там зазначили, що ситуація залишається складною, а оцінити остаточні наслідки атак наразі неможливо через загрозу повторних ударів.