        У Миргородському районі сталися масштабні пожежі після атак рф

        Віктор Алєксєєв
        24 Травня 2026 11:01
        Російські війська атакували два промислові об’єкти у Миргородському районі Полтавської області. Внаслідок ударів виникли масштабні пожежі, які рятувальники ліквідовували дві доби поспіль.

        Про це повідомили у ДСНС. За даними рятувальників, атаки сталися вдень напередодні та в ніч проти 24 травня.

        Після ударів пожежі виникли одразу на кількох локаціях. До ліквідації займання були залучені підрозділи ДСНС.

        Інформація про постраждалих або загиблих не надходила.

        2 дні поспіль росіяни атакували два промислові об’єкти у Миргородському районі / Фото ДСНС

        Напередодні у пресслужбі «Нафтогазу» повідомляли, що російські війська понад добу масовано атакували нафтогазові об’єкти групи на Харківщині та Полтавщині.

        У компанії заявили про серйозні пошкодження обладнання та масштабні пожежі. Там зазначили, що ситуація залишається складною, а оцінити остаточні наслідки атак наразі неможливо через загрозу повторних ударів.


