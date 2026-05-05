Кількість постраждалих внаслідок атаки на Полтавщину зросла: четверо загиблих, 37 поранених (оновлено)

5 травня внаслідок атаки РФ на Полтавщину загинули двоє працівників нафтогазового підприємства та двоє рятувальників. Відомо про 37 поранених, серед них є тяжкі.

Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

5 і 6 травня у Полтавській області оголошено жалобу.

За уточненою інформацією, один із працівників нафтогазового підприємства загинув на території Харківської області. Станом на зараз кількість загиблих на Полтавщині – четверо людей”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 5 травня російські військові атакували обʼєкт газовидобування у Полтавській області.

Під час атаки російські військові застосували тактику повторного удару – коли на місце прибули загони ДСНС та почали ліквідацію масштабної пожежі, росіяни вдарили по них ракетою.