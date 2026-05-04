В Україні 5 травня без опадів і до +27°

У вівторок, 5 травня, в Україні очікується невелика хмарність без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер буде переважно південно-західний, швидкістю 5–10 м/с.

Температура повітря у східних, південних та більшості центральних областей вночі становитиме 6–11°, вдень — 19–24°. На узбережжі морів та в Криму вдень очікується 13–18°. На решті території вночі буде 10–15°, вдень — 22–27°.

У Київській області та столиці також прогнозують невелику хмарність без опадів. Вітер південно-західний, 5–10 м/с.

Температура по області вночі 10–15°, вдень 22–27°. У Києві вночі 13–15°, вдень близько 25°.