Україна та Словаччина готують спільне засідання урядів

Україна та Словаччина можуть провести спільне засідання урядів уже до кінця червня, про це заявили після переговорів президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, повідомляє SMESvet.

Зустріч лідерів відбулася в Єревані, де сторони обговорили подальший розвиток двосторонніх відносин і підготовку міжурядового формату співпраці. За словами Роберта Фіцо, засідання може пройти у Братиславі або Києві, остаточне рішення ще не ухвалене.

Серед ключових тем, які планують винести на спільне засідання урядів, — розвиток транспортного сполучення між країнами, зокрема автомобільного, залізничного та авіаційного, а також розширення прикордонних переходів. Окрему увагу приділять питанням енергетичної співпраці та реалізації програм ЄС, а також гуманітарній допомозі.

Реклама

Реклама

Володимир Зеленський підтвердив, що Україна відкрита до конструктивного діалогу зі Словаччиною і зацікавлена у зміцненні двосторонніх відносин. Він також повідомив про обговорення проведення засідання урядів у форматі міжурядової комісії найближчим часом.

Роберт Фіцо наголосив, що підтримує вступ України до Європейського Союзу і готовий сприяти цьому процесу. Водночас він заявив, що Словаччина не надаватиме Україні безоплатної військової допомоги, але допускає можливість постачання озброєння на комерційній основі.

Сторони також обмінялися запрошеннями відвідати Київ і Братиславу.