Зеленський провів переговори із Санду: у центрі уваги — безпека, енергетика та ЄС

У Києві відбулася зустріч президента України Володимир Зеленський з президенткою Молдови Мая Санду, під час якої сторони обговорили питання безпеки, енергетики, інфраструктури та євроінтеграції. Візит відбувся на тлі 40-х роковин аварії на Чорнобильська атомна електростанція.

Про це повідомили в Офісі президента.

Зеленський наголосив, що Росія не зробила висновків із Чорнобильської катастрофи та продовжує становити загрозу для енергетики й екології. За його словами, країнам Європи необхідно діяти скоординовано, оскільки безпекові, економічні та енергетичні інтереси є спільними.

Мая Санду підтвердила підтримку України у боротьбі за суверенітет і незалежність. Вона також привітала рішення ЄС щодо надання Україні кредиту та запровадження нового пакета санкцій проти Росії, наголосивши на необхідності посилення міжнародного тиску.

Під час зустрічі сторони обговорили імплементацію угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Окрему увагу приділили розвитку транскордонної співпраці, зокрема в енергетиці та транспортній інфраструктурі. Зеленський зазначив, що поглиблення зв’язків між енергосистемами двох країн сприятиме підвищенню безпеки.

Лідери також підтвердили намір рухатися до членства в Євросоюзі та працювати над відкриттям переговорних кластерів.

Президент України додав, що Київ і надалі підтримуватиме Молдову у сфері безпеки, зокрема щодо ситуації в Придністровському регіоні, а також розвиватиме тристоронню співпрацю з Румунією.