У Дніпрі затримано чоловіка, який зґвалтував та задушив 11-річного хлопчика

За інформацією Офісу Генерального прокурора, у Дніпрі правоохоронці затримали чоловіка за підозрою у жорстокому вбивстві дитини. Тіло 11-річного хлопчика з ознаками насильницької смерті, зокрема зі зв’язаними руками та тілесними ушкодженнями, виявили 28 травня 2026 року близько 10:00 у покинутій будівлі.

У ході слідчих та оперативних заходів було встановлено та затримано 40-річного підозрюваного. За його словами, 27 травня близько 12:30 він зґвалтував малолітнього, після чого задушив його.

Відомо, що дитина вважалася безвісти зниклою з вечора 26 травня. За попередніми даними, затриманий був знайомим потерпілого хлопчика.

Реклама

Реклама

Наразі за процесуального керівництва Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра готується повідомлення про підозру за фактом умисного вбивства малолітньої дитини. На місці події продовжують працювати керівництво Дніпропетровської обласної та Лівобережної окружної прокуратур, ювенальні прокурори та правоохоронці, які встановлюють усі обставини цього злочину.