На Київщині судитимуть тренера з джиу-джитсу за сексуальне насильство над ученицями

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно 37-річного професійного спортсмена та дитячого тренера з бразильського джиу-джитсу. Як повідомив Генпрокурор Руслан Краченко, чоловіка звинувачують у серії сексуальних злочинів проти малолітніх вихованок.

За даними слідства, тренер використовував індивідуальні заняття як прикриття для наруги. Однією з жертв стала 11-річна дівчинка, яку батьки привели до секції для розвитку та соціалізації.

Користуючись вразливістю дитини та своїм авторитетом, чоловік неодноразово вчиняв сексуальне насильство. Через вік потерпіла не усвідомлювала характер його дій. Тренер переконував дитину, що це «нормально», проте наполягав на суворій таємності.

Зловмисника вдалося викрити завдяки камерам відеоспостереження в залі, які зафіксували чергову спробу наруги. Після розголосу справи з’явилася ще одна потерпіла — колишня учениця із Запоріжжя.

З’ясувалося, що підсудний займався протиправною діяльністю роками.

Перші злочини датовані ще 2017 роком.

Друга потерпіла, яка наразі перебуває за кордоном, наважилася дати свідчення лише зараз. Вона також зазнала насильства у віці 11 років.

Зловмисник залишався безкарним протягом 8 років.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 2 ст. 156 (розпусні дії щодо малолітньої особи) та ч. 6 ст. 152 КК України (сексуальне насильство щодо особи, яка не досягла 14 років, вчинене повторно).

Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Попри неспростовні докази, зокрема свідчення потерпілих та відеозаписи з місця подій, чоловік своєї провини не визнає. Судовий розгляд триває.