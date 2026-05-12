У ЄС змінили процедури перевезення домашніх тварин з України

У Європейському Союзі з 22 квітня 2026 року набули чинності оновлені правила некомерційного переміщення домашніх тварин із третіх країн. Нові регламенти уточнюють окремі процедури, однак базові вимоги для ввезення тварин залишилися незмінними.

Про це повідомили у Держпродспоживслужбі.

Як і раніше, для ввезення домашніх тварин до країн ЄС необхідні мікрочип міжнародного зразка, чинна вакцинація проти сказу, тест на титри антитіл та міжнародний ветеринарний сертифікат, який видається у відділі прикордонного інспекційного контролю міжрегіонального головного управління Держпродспоживслужби на державному кордоні.

Водночас нові правила деталізують окремі процедури. Зокрема, у міжнародному ветеринарному сертифікаті тепер обов’язково має бути зазначений саме власник тварини, навіть якщо її перевозить інша уповноважена особа.

Також перевезення тварини уповноваженою особою дозволяється лише в межах п’яти днів до або після подорожі власника. Для собак, котів, тхорів і птахів запроваджено обов’язкову письмову декларацію із зазначенням особи, яка супроводжує тварину. В іншому випадку перевезення вважатиметься комерційним.

Оновлені регламенти також встановлюють чіткий строк актуальності результатів тесту на титри антитіл проти сказу — не менш як 90 днів до дати видачі сертифіката. Крім того, ЄС оновив форми ветеринарних сертифікатів і декларацій для перевезення тварин.

Для домашніх птахів введено додаткову вимогу: власник має додати до сертифіката декларацію про місце утримання птахів після прибуття до країни призначення, включно з умовами ізоляції.

Для собак, котів і тхорів перехідний період триватиме до 31 березня 2027 року за умови, що сертифікати були видані до 1 жовтня 2026 року. Для домашніх птахів сертифікати залишатимуться дійсними, якщо їх видали до 1 жовтня 2026 року.

У Держпродспоживслужбі наголосили, що нові правила не створюють додаткових бар’єрів для власників тварин, а роблять процедури більш чіткими та передбачуваними. Також для зручності власників підготовлено чотири варіанти декларацій для перевезення тварин третьою особою — польською, угорською, румунською та словацькою мовами.