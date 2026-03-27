У Дніпрі дитина втратила ногу після нападу собаки

У Дніпрі повідомлено про підозру власниці собаки, напад якої призвів до тяжких тілесних ушкоджень та ампутації ноги у 13-річної дівчинки, повідомили в прокуратурі.

За даними слідства, 4 березня 2026 року в одному із сіл Дніпровського району собака напала на дитину, яка поверталася зі школи.

Дівчинку у тяжкому стані госпіталізували. Попри надану медичну допомогу, лікарі були змушені ампутувати їй ногу.

Слідством встановлено, що власниця не забезпечила належного утримання тварини на території домоволодіння, хоча порода собаки потребує підвищених заходів безпеки.

Також відомо, що раніше тварина неодноразово залишала межі подвір’я, створюючи небезпеку для оточуючих.

Дії жінки кваліфіковано за статтею 128 Кримінального кодексу України ( Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження).