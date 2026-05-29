        Холод не відступає: де завтра чекати гроз і штормового вітру

        Галина Шподарева
        29 Травня 2026 22:17
        Траса Харків — Дніпро / Фото: Головне в Україні
        У суботу, 30 травня, в більшості регіонів України збережеться нестійка погода з дощами, а місцями — грозами та сильним вітром. Водночас на заході країни очікується суттєво тепліша погода, ніж в інших областях.

        Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

        Завтра в Україні прогнозують хмарну погоду з проясненнями. У більшості областей пройдуть короткочасні дощі, а в південних та східних регіонах вдень місцями можливі грози. Вночі без опадів буде на Закарпатті та сході країни.

        Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. У південно-західній частині України вдень місцями очікуються пориви 15-20 м/с.

        Температура повітря вночі становитиме +4…+9 °C, вдень +11…+16 °C. Найтепліше буде у західних областях: вночі +8…+13 °C, вдень +17…+22 °C. На Закарпатті повітря прогріється до +24 °C.

        Погодна мапа України на 30 травня / Фото: Укргідрометцентр

