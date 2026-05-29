        Смертельна ДТП за участі двох неповнолітніх водіїв на Київщині: загинув 17-річний юнак

        Галина Шподарева
        29 Травня 2026 20:54
        Внаслідок зіткнення з BMW на Київщині загинув 17-річний водій Skoda / Фото: Поліція Київщини
        29 травня на Київщині сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох неповнолітніх водіїв. Унаслідок зіткнення автомобілів BMW та Skoda 17-річний керманич Skoda помер у лікарні від отриманих травм.

        Про це повідомили в ГУНП в Київській області.

        Аварія сталася близько 14:30 у місті Переяслав. За попередньою інформацією, 15-річний водій BMW на перехресті однієї із вулиць допустив зіткнення з автівкою Skoda під керуванням 17-річного хлопця.

        “Унаслідок аварії керманич Skoda дістав тяжкі тілесні ушкодження та помер у лікарні”, – йдеться в повідомленні.

        Слідчі розпочали розслідування за фактом смертельної аварії (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).

        Також проводиться розслідування за фактом випуску в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації (ст. 287 Кримінального кодексу України), а також злісного невиконання обовʼязків по догляду за дитиною (ст. 166 Кримінального кодексу України).


