Смертельна ДТП за участі двох неповнолітніх водіїв на Київщині: загинув 17-річний юнак

29 травня на Київщині сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох неповнолітніх водіїв. Унаслідок зіткнення автомобілів BMW та Skoda 17-річний керманич Skoda помер у лікарні від отриманих травм.

Про це повідомили в ГУНП в Київській області.

Аварія сталася близько 14:30 у місті Переяслав. За попередньою інформацією, 15-річний водій BMW на перехресті однієї із вулиць допустив зіткнення з автівкою Skoda під керуванням 17-річного хлопця.

“Унаслідок аварії керманич Skoda дістав тяжкі тілесні ушкодження та помер у лікарні”, – йдеться в повідомленні.

Слідчі розпочали розслідування за фактом смертельної аварії (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).

Також проводиться розслідування за фактом випуску в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації (ст. 287 Кримінального кодексу України), а також злісного невиконання обовʼязків по догляду за дитиною (ст. 166 Кримінального кодексу України).