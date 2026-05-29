Зеленський повідомив про підготовку Росією нового масованого удару

Президент Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка має інформацію про підготовку Росією нового масованого удару по українських містах і громадах. У зв’язку з цим він закликав партнерів прискорити постачання систем протиповітряної оборони, зокрема засобів боротьби з балістичними ракетами.

Про це глава держави повідомив після телефонної розмови з федеральним канцлером Австрії Крістіаном Штокером.

За словами Зеленського, він поінформував австрійського канцлера про наявні у розвідки дані щодо підготовки Росії до нової масштабної атаки.

Реклама

Реклама

«Дуже важливо, щоб на ці обстріли були спільні відповіді партнерів, передусім у постачаннях антибалістики», – наголосив президент.

Зеленський також зазначив, що Росія продовжує робити ставку на ракетні удари та продовження війни, а не на дипломатичне врегулювання.

«Маємо інформацію від розвідок про підготовку Росії до нового масованого удару. Важливо, щоб усі наші партнери знали, що відбувається, і що Росія продовжує покладатися на ракети та подальшу війну, а не дипломатичні кроки», – заявив він.

Президент додав, що це свідчить про необхідність посилення санкційного тиску на Росію та якнайшвидшого виконання домовленостей із партнерами щодо зміцнення української ППО.

Окремо Зеленський повідомив, що під час розмови зі Штокером сторони детально обговорили процес європейської інтеграції України.

За його словами, Київ очікує відкриття першого переговорного кластера щодо вступу до Європейського Союзу вже в червні.

«Це справедливо, українці на це заслуговують. Дякую Австрії за те, що цілковито розділяє цей погляд», – зазначив президент.

Також сторони обговорили співпрацю в межах міжнародних організацій. Зеленський повідомив, що доручив українським дипломатам опрацювати відповідні питання з австрійськими колегами.

Крім того, глава держави розповів, що обговорив із міністром закордонних справ Андрієм Сибігою подальші кроки щодо зміцнення обороноздатності України та підготовки нових санкційних пропозицій для Європейського Союзу.

За словами Зеленського, Україна готує детальні пропозиції для нового європейського санкційного пакета, а також додаткових заходів для протидії обходу вже чинних обмежень.