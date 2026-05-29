Деякі українці могли двічі отримати виплату 1500 грн через помилку: ПФУ пояснив, що робити далі

Пенсійний фонд України повідомив про поодинокі випадки повторного нарахування одноразової грошової допомоги у розмірі 1500 гривень через технічний збій. У відомстві наголосили, що жодні соціальні виплати через цю ситуацію не скасовані.

Про це заявили у Пенсійному фонді України.

У фонді зазначили, що під час контролю виплат було виявлено окремі випадки, коли громадяни могли вдруге отримати кошти додаткової адресної підтримки через технічну помилку.

Наразі Пенсійний фонд завершує перевірку правильності проведених нарахувань.

У відомстві наголосили, що у випадках помилкового повторного зарахування коштів їх повернення здійснюватиметься виключно в законний спосіб.

Також окремо перевіряються повідомлення про можливе блокування банківських карток, некоректне списання коштів або неналежне інформування отримувачів.

У Пенсійному фонді підкреслили, що якщо людина вже використала отримані кошти, це не стане підставою для блокування соціальних виплат.

«Для таких випадків застосовується індивідуальний підхід та роз’яснюються подальші дії», — зазначили у ПФУ.

Громадян закликали не повертати кошти самостійно та за потреби звертатися за роз’ясненнями до територіальних органів Пенсійного фонду.

У фонді повідомили, що найближчим часом індивідуально поінформують громадян про порядок врегулювання помилкових нарахувань.

Крім того, Пенсійний фонд пообіцяв переглянути технічні процедури, щоб уникнути подібних випадків у майбутньому, та перепросив за спричинені незручності.