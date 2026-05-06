Норвегія виділить Україні близько $300 млн військової допомоги

Норвегія виділить Україні близько 2,8 млрд норвезьких крон (приблизно $300 млн) у межах програми PURL, яка координує постачання американського військового обладнання для української армії. Загальний внесок Норвегії через цей механізм уже перевищив 12,5 млрд крон.

Про це повідомив уряд Норвегії. Прем’єр-міністр Йонас Гар Стьоре заявив, що Осло разом із європейськими партнерами фінансує військові пакети допомоги США для підтримки оборони України.

«Сподіваюся, що більше європейських країн додатково долучаться до швидкого постачання важливого військового обладнання Україні», — заявив Стьоре.

PURL (Prioritised Ukraine Requirements List) — це програма НАТО, створена для координації фінансування та передачі сучасного американського озброєння Україні. У 2026 році Україна особливо потребує систем ППО, дронів українського виробництва та далекобійних артилерійських боєприпасів.

Міністр оборони Норвегії Торе О. Сандвік заявив, що через PURL Україна отримує критично важливе озброєння, зокрема ракети для систем Patriot.

Уряд Норвегії також повідомив, що парламент країни затвердив продовження військової підтримки України у 2026 році на суму 70 млрд крон. Кошти розподілятимуться у координації з українською владою для максимально ефективного використання.