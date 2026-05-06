“Не ховаюся ні від кого”: мер Чорноморська оголосив про рішення долучитися до ЗСУ

Міський голова Чорноморська Василь Гуляєв заявив, що вирішив доєднатися до Збройних сил України. За його словами, це його особисте рішення, а посада за ним зберігатиметься.

Відповідну заяву Василь Гуляєв опублікував у Telegram 6 травня.

Гуляєв відкинув припущення про те, що залишає посаду або намагається уникнути відповідальності.

“Це моє особисте рішення. Я його для себе прийняв. Хочу сказати, що вже тут дуже багацька пишуть і в ЗМІ, що я залишаю посаду, від чогось там ховаюся. Не ховаюся ні від кого і ховатися не буду”, — заявив міський голова.

За його словами, на період служби посада залишатиметься за ним, а після завершення контракту він планує повернутися до роботи. Керування громадою здійснюватиме команда.

Гуляєв також подякував мешканцям, військовим адміністраціям і згадав складні рішення, які доводилося ухвалювати під час повномасштабної війни, зокрема щодо збереження лікарні у місті. Він наголосив, що тоді це було важливим для громади.

За інформацією видання Думська, обов’язки міського голови виконуватиме секретар Чорноморської міської ради від партії “Слуга народу” Олена Шолар.

Василь Гуляєв став мером Чорноморська за результатами місцевих виборів у жовтні 2020 року. Народився 1963 року в селищі Олександрівка на Одещині. У 2006 році очолив сільську раду села Молодіжне Овідіопольського району, у 2010 році був переобраний. Має вищу освіту: у 2008 році закінчив Одеську національну академію харчових технологій. У 2014 році був обраний народним депутатом VIII скликання.