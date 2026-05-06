РФ зірвала режим тиші: Зеленський заявив про понад 1800 порушень за ранок

Російська сторона зірвала режим припинення вогню, продовживши обстріли та штурмові дії. Станом на ранок зафіксовано понад 1800 порушень.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Після ударів по Дніпру, Запоріжжю, Краматорську та інших містах російська армія продовжила активні бойові дії та обстріли та впродовж наступної доби.

На ключових ділянках фронту тривають штурми. Лише від початку доби російські війська здійснили майже 30 штурмових дій. Також зафіксовано понад 20 авіаційних ударів із застосуванням більш ніж 70 авіабомб упродовж ночі та ранку.

Вночі Росія атакувала Україну дронами різних типів — українські Сили оборони знешкодили майже 90 ударних безпілотників. Крім того, фіксувалися ракетні удари.

Загалом станом на 10:00 зафіксовано 1820 порушень режиму тиші, серед яких обстріли, спроби штурмів, авіаудари та застосування дронів.

Зеленський нагадав, що Україна заявляла про готовність діяти дзеркально у відповідь на заклики Росії щодо припинення вогню на час проведення заходів у Москві.

“Станом на цей день констатуємо, що російська сторона зірвала режим припинення вогню. За підсумками вечірніх доповідей наших військових та розвідки визначимось із подальшими нашими діями”, — резюмував Зеленський.