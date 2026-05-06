Окупанти атакували дронами цивільні авто на Сумщині та Харківщині, є жертви

Сьогодні вранці, 6 травня, російські війська прицільно атакували цивільний автомобіль на території Стецьківського старостату Сумської громади. Одна людина загинула, одна зазнала поранень.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

Унаслідок удару російського дрона загинула пасажирка автомобіля. Водій дістав поранення, постраждалого госпіталізували.

Також напередодні, 5 травня, близько 20:00, росіяни вдарили по селу Руська Лозова у Харківському районі.

“Удару було завдано FPV-дроном по цивільній автівці, яка рухалася територією села. В автомобілі перебували дві місцеві мешканки 49-ти та 73-х років”, – написав начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Жінки дістали контузії, закриті черепно-мозкові травми та численні уламкові поранення. У стані середньої тяжкості постраждалих госпіталізували до лікарні в Харкові.

Також 5 травня, близько 20:20, збройні сили РФ здійснили атаку FPV-дроном по селищу Старий Салтів Чугуївського району. Поранення дістав 51-річний чоловік.